Нефть марки WTI подорожала более чем на 5%

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки WTI поднялась более чем на 5% в пятницу вечером.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.18 по бакинскому времени стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,23% — до 75,41 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 5,07%, до 68,86 доллара за баррель.