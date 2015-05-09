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    Нефть марки WTI подорожала

    Стоимость нефти марки Brent снизилась до 65,39 долларов/баррель

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 0,76%, или 0,45 долларов и составила 59,39 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось снижение. Так,  нефть данной марки подешевела на 0,23%, или 0,15 долларов и составила 65,39 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 68 долларов/баррель.

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