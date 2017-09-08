Нефть марки WTI дешевеет на опасениях по поводу урагана "Ирма"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, нефть марки WTI дешевеет более чем на 3% на опасениях по поводу урагана "Ирма".

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.27 по бакинскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,32%, до 53,77 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,14%, до 47,48 доллара за баррель.

Нефтяные цены сильно снижаются в связи с приближением урагана "Ирма", который может обрушиться не только на штат Флорида, куда, как предполагается, придется его основной удар, но и на некоторые районы Джорджии.