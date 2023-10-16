Нефть марки Brent составила 90,92 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно изменились утром в понедельник после роста по итогам пятницы и всей прошлой недели.

Котировки нефти незначительно изменились утром в понедельник после роста по итогам пятницы и всей прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", декабрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,03 доллара (0,03%), до 90,92 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,01 доллара (0,01%), составив 87,68 доллара за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.

Резкий скачок цен на нефть в пятницу был вызван растущими геополитическими рисками, сказал Лукман Отунуга из FXTM в интервью MarketWatch.

"Растущая напряженность на Ближнем Востоке, который обеспечивает почти треть мировых поставок нефти, поддерживает цены на высоком уровне, а жесткие санкции США в отношении экспорта российской нефти усиливают повышательное давление", - отметил эксперт.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 4 и составило 501 единиц. Число газовых установок снизилось на 1, до 117.