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Нефть марки Brent превысила цену 2018 года

Нефть марки Brent превысила цену 2018 года Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром более чем на 1%
Энергетика
27 сентября 2021 г. 09:09
Нефть марки Brent превысила цену 2018 года

Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром более чем на 1%, при этом стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 79 долларов США впервые с 2018 года, благодаря наблюдающемуся росту спроса вкупе с ожиданием отставания предложения, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.52 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,14%, до 78,11 доллара США за баррель. При этом стоимость ноябрьских фьючерсов увеличилась на 1,2%, до 79,03 доллара США за баррель, а ранее в ходе торгов понедельника достигала 79,52 доллара США. Показатель превысил 79 долларов США за баррель впервые с 23 октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали в то же время на 1,23%, до 74,89 доллара США за баррель. Показатель ранее в ходе торгов превышал 75 долларов США за баррель — впервые с 14 июля текущего года.

Рост цен на нефть происходит по мере улучшения перспектив со спросом на сырье в мире. Кроме того, запасы нефти в мире сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму. В том что касается предложения, то страны ОПЕК+, как отмечает агентство Bloomberg, ослабляют ограничения на добычу очень медленными темпами, что оказывает давление на предложение на мировом рынке.

"Поддержку росту стоимости нефти по-прежнему оказывают опасения по поводу предложения на энергетических рынках. Спрос выглядит так, как будто он будет выше, чем ожидалось в ближайшем будущем", — считает аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство.

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