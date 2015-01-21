 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Нефть марки Brent подорожала

    Стоимость нефти марки WTI упала ниже 47 долларов

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 3,76% или 1,83 долларов и составила 46,86 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось повышение, она подорожала на 1,4% или 0,67 долларов и составила 48,36 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 56 долларов/баррель.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi