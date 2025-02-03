Нефть марки Brent подорожала после ввода Трампом новых пошлин на импорт

Цены на нефть выросли в понедельник после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Цены на нефть выросли в понедельник после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $76,41 за баррель.

Это на $0,74 (0,98%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,22 (0,3%), до $75,67 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $1,41 (1,94%), до $73,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,2 (0,3%), до $72,53 за баррель.

Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в субботу. Он предусматривает введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии. Основная часть американского импорта нефти приходится именно на Канаду.