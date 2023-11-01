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Нефть марки Brent подорожала после падения котировок днем ранее

Нефть марки Brent подорожала после падения котировок днем ранее Котировки нефти выросли утром в среду после падения по итогам прошлого месяца и предыдущей сессии.
Энергетика
1 ноября 2023 г. 09:47
Нефть марки Brent подорожала после падения котировок днем ранее

Котировки нефти выросли утром в среду после падения по итогам прошлого месяца и предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,23 долларов (0,27%), до 85,25 долларов за баррель. Фьючерсы на декабрь, чей срок обращения истек с закрытием рынка накануне, подешевели на 0,04 доллара (около 0,1%), до 87,41 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,12 доллара (0,15%), до 81,14 доллара за баррель.

По итогам октября Brent подешевел на 8,3%, WTI - на 10,8%.

Рынок продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают опубликованные накануне данные о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. Оценки Американского института нефти (API) показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику позднее в среду.

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Версия на английском языке Brent rises in price after falling previous day

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