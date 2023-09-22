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Нефть марки Brent подорожала почти до 93,9 долларов за баррель

Нефть марки Brent подорожала почти до 93,9 долларов за баррель Цены на нефть поднялись в пятницу после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
22 сентября 2023 г. 09:39
Нефть марки Brent подорожала почти до 93,9 долларов за баррель

Цены на нефть поднялись в пятницу после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Решение российской стороны, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает Market Watch.

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также опасения ухудшения ситуации в экономике США и, соответственно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE составила 93,86 долларов за баррель, что на 0,56 долларов (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,71 доллар (0,79%), до 90,34 доллара за баррель.

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Версия на английском языке Brent oil rises in price to almost $93.9 per barrel

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