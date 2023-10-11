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Нефть марки Brent подорожала почти до 88 долларов за баррель

Нефть марки Brent подорожала почти до 88 долларов за баррель Цены на нефть эталонных марок повысились утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
11 октября 2023 г. 10:18
Нефть марки Brent подорожала почти до 88 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок повысились утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 87,98 доллара за баррель, что на 0,33 доллара (0,38%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,29 доллара (0,34%) и составили 86,26 доллара за баррель.

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где группировка ХАМАС в субботу атаковала Израиль, жертвами нападения стали более 1 тыс. человек. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в секторе Газа и объявила войну группировке.

Израиль добывает незначительный объем нефти, однако СМИ сообщали, что в планировании и координации атаки на страну могли принимать участие спецслужбы Ирана. Тегеран отвергает такие обвинения, однако выражает публичную поддержку ХАМАС.

Иран в августе добывал около 3,1 млн баррелей нефти в сутки, отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш. Это максимум с осени 2018 года, когда США при президенте Дональде Трампе повторно ввели санкции в отношении нефтяного сектора республики. Ее экспорт оценивается примерно в 2 млн б/с.

"Если вмешательство Ирана будет доказано, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора в период, когда топливо на мировом рынке уже в дефиците", - написали аналитики StoneX.

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Версия на английском языке Brent oil rises to almost $88 per barrel

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