Нефть марки Brent подорожала почти до $83 за баррель

Котировки нефти эталонных марок умеренно повысились утром во вторник из-за сохраняющихся опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке.

Котировки нефти эталонных марок умеренно повысились утром во вторник из-за сохраняющихся опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 21 цент (0,25%), до 82,95 долларов за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на нью-йоркской товарной бирже на 24 цента (0,3%) и составили 78,98 долларов за баррель.

"Неутолимая жажда летней нефти создала эффект снежного кома, который привел к многонедельному ралли, - сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - Сокращение поставок из Саудовской Аравии и России привело к росту спроса на американскую нефть марки WTI со стороны азиатских покупателей".

По его словам, на текущую ситуацию оказали влияние несколько факторов, включая растущий летом спрос в США, активное восстановление экономики Китая и позитивные прогнозы для спроса в Индии, где предложение остается ограниченным.

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до 86 долларов за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 7 единиц, до 530.