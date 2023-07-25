О нас

Нефть марки Brent подорожала почти до $83 за баррель

Нефть марки Brent подорожала почти до $83 за баррель Котировки нефти эталонных марок умеренно повысились утром во вторник из-за сохраняющихся опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке.
Энергетика
25 июля 2023 г. 10:00
Нефть марки Brent подорожала почти до $83 за баррель

Котировки нефти эталонных марок умеренно повысились утром во вторник из-за сохраняющихся опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 21 цент (0,25%), до 82,95 долларов за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на нью-йоркской товарной бирже на 24 цента (0,3%) и составили 78,98 долларов за баррель.

"Неутолимая жажда летней нефти создала эффект снежного кома, который привел к многонедельному ралли, - сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - Сокращение поставок из Саудовской Аравии и России привело к росту спроса на американскую нефть марки WTI со стороны азиатских покупателей".

По его словам, на текущую ситуацию оказали влияние несколько факторов, включая растущий летом спрос в США, активное восстановление экономики Китая и позитивные прогнозы для спроса в Индии, где предложение остается ограниченным.

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до 86 долларов за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 7 единиц, до 530.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi