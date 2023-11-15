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Нефть марки Brent подорожала почти до 83 долларов за баррель

Нефть марки Brent подорожала почти до 83 долларов за баррель Цены на нефть эталонных марок умеренно выросли утром в среду, инвесторы оценивают данные об инфляции в США и ждут еженедельного отчета о запасах топлива в стране.
Энергетика
15 ноября 2023 г. 10:11
Нефть марки Brent подорожала почти до 83 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно выросли утром в среду, инвесторы оценивают данные об инфляции в США и ждут еженедельного отчета о запасах топлива в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,7 доллара за баррель.

Это на 0,23 доллара (0,28%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,18 доллара (0,23%), составив 78,44 доллара за баррель.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в США в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило Минтруда. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%.

Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Между тем накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (API), на минувшей неделе запасы в Соединенных Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы вечером в среду, причем сразу за две недели. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 1,8 млн баррелей.

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Версия на английском языке Brent oil rises to almost $83 per barrel

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