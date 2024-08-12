Нефть марки Brent подорожала почти до 80 долларов за баррель

Котировки нефти растут пятые торги подряд из-за опасений относительно возможных перебоев с поставками из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Котировки нефти растут пятые торги подряд из-за опасений относительно возможных перебоев с поставками из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные торгов.

"Напряженность на Ближнем Востоке, которая может обостриться в любой момент и еще больше поднять цены, оказывает поддержку, - заявила MarketWatch аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Барбара Ламбрехт. - Геополитические риски, вероятно, продолжат оказывать существенное влияние на ценовые тенденции на рынке нефти".

Опубликованные на прошлой неделе в США статданные оказались лучше прогнозов, что успокоило тревоги по поводу вероятной рецессии в экономике страны, пишет Trading Economics. Также они подтвердили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в следующем месяце. Это может способствовать повышению спроса на топливо.

Октябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,22 доллара (на 0,3%) до 79,88 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,36 доллара (на 0,5%) - до 77,2 доллара за баррель.