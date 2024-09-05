Нефть марки Brent подорожала почти до 73 долларов за баррель

Цены на нефть повысились в четверг на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США.

Цены на нефть повысились в четверг на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", согласно оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,4 млн баррелей. Такое сокращение, если оно подтвердится официальными данными, станет самым существенным с июня.

Миэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране сегодня вечером.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 72,96 доллара за баррель, что на 0,26 доллара (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 0,24 доллара (0,35%), до 69,44 доллара за баррель.

Нефть резко подешевела с начала этой недели на сигналах ослабления экономической активности в США и Китая, а также благодаря надеждам на то, что Ливия в скором времени возобновит производство и экспорт нефти из восточной части страны.

Появившиеся в СМИ в среду сообщения о том, что ОПЕК+ может отложить планируемое повышение добычи, не смогли остановить падение рынка. Как Brent, так и WTI, потеряли в цене более 5% с начала этой недели.

Аналитики Citi считают возможным повышение цен на нефть в ближайшее время в рамках технической коррекции после падения рынка, однако предупреждают, что без продления ОПЕК+ действующих ограничений рынок может потерять уверенность в том, что альянс способен своими действиями удерживать нефть около 70 долларов за баррель. В этом случае средняя цена Brent в 2025 году будет составлять около 60 долларов за баррель.