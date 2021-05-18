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Нефть марки Brent подорожала почти до 70 долларов на ожидании роста спроса

Нефть марки Brent подорожала почти до 70 долларов на ожидании роста спроса Инвесторы ожидают, что спрос на топливо будет расти по мере ускорения процесса вакцинации в крупных странах
Энергетика
18 мая 2021 г. 09:31
Нефть марки Brent подорожала почти до 70 долларов на ожидании роста спроса

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне оптимизма в отношении перспектив роста спроса на сырье в ключевых регионах, таких как США, цена на нефть марки Brent почти достигла уровня в 70 долларов США за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.50 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33%, до 69,69 доллара США, июльских фьючерсов на WTI — на 0,33%, до 66,5 доллара США за баррель, июньских фьючерсов на WTI росла на 0,36%, до 66,51 доллара США за баррель.

Цены на нефть уверенно растут во вторник утром на фоне оптимистичных настроений по поводу перспектив роста спроса в ключевых регионах, таких как США, несмотря на вспышки COVID-19 в некоторых частях Азии. Инвесторы ожидают, что спрос на топливо будет расти по мере ускорения процесса вакцинации в крупных странах и повышения мобильности.

"Рынок явно ориентирован на США, Европу и Китай", — сказал агентству Bloomberg старший аналитик в области рынка Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley). По его словам, цена на нефть марки Brent может довольно быстро подняться до 72 долларов США за баррель, если она преодолеет сильное сопротивление на уровне в 70 долларов США.

Инвесторы также обратили внимание на то, что спрос на топливо растет вследствие возобновления внутреннего туризма в США. Согласно данным Управления транспортной безопасности, количество пассажиров, проходящих регистрацию через службу безопасности в аэропортах США, в воскресенье выросло до 1,85 миллиона, что является максимальным показателем с начала марта 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Tələbatın artmasına dair gözləntilər “Brent” neftini bahalaşdırıb
Версия на английском языке Brent crude increases to nearly $70 on expectations of rising demand

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