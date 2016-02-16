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    ​Нефть марки Brent подорожала на три цента

    Стоимость нефти марки Brent составила 33,39 доллара за баррель

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) в связи с нерабочим днем в США не изменилась и осталась на уровне 29,44 доллара/баррель.

    Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent выросла на 0,03 доллара или 0,09% и составила 33,39 доллара/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2016-й год составит 33 доллара/баррель.

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