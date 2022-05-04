Нефть марки Brent подорожала на более чем 1%

Котировки нефти выросли после снижения во вторник, инвесторы оценивают ситуацию с коронавирусом в Китае и данные о запасах топлива в США.

Котировки нефти выросли после снижения во вторник, инвесторы оценивают ситуацию с коронавирусом в Китае и данные о запасах топлива в США.

Как передает Report, июльские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 1,15 долларов (1,1%), до 106,12 долларов за баррель. Во вторник Brent подешевела на 2,61 долларов (2,4%), до 104,97 долларов за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,27 долларов (1,24%), до 103,68 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 2,76 долларов (2,4%), до 102,41 доллара за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (API). Аналитики ожидали более умеренного сокращения - на 800 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будут обнародованы в среду.

Рынок по-прежнему обеспокоен продолжающимися локдаунами в Китае, крупнейшем в мире импортере топлива, что может негативно повлиять на глобальный спрос на нефть.