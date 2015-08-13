Нефть марки Brent подорожала на 1%

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 0,51% или 0,22 доллара и составила 43,08 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 0,98% или 0,48 доллара и составила 49,66 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 50 долларов/баррель.