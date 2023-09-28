Нефть марки Brent подорожала до 97,3 доллара за баррель

Котировки нефти продолжили рост в четверг после резкого скачка накануне на данных о сокращении запасов в США, в том числе, падения резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок.

Котировки нефти продолжили рост в четверг после резкого скачка накануне на данных о сокращении запасов в США, в том числе, падения резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE на 0,75 доллара (0,78%), до 97,3 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,91 доллара (0,97%), до 94,59 доллара за баррель. Скачок стоимости WTI в среду был максимальным с мая.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года, и находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние пять лет.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились более чем на 900 тыс. баррелей - до минимальных с июля 2022 года 22 млн баррелей. Это близко к операционным минимумам.

"Запасы в Кушинге не опускались ниже 20 млн баррелей с 2014 года. Сейчас на рынке ходят разговоры о том, что низкое давление на терминале в связи с исторически низким уровнем запасов может вызвать операционные сложности на крупнейшем в США нефтехранилище", - отмечает аналитик Mizuho Securities Роберт Ягер, слова которого приводит Market Watch.

По словам аналитика Oanda Эдварда Мойя, в настоящее время цена Brent "находится в нескольких долларах от отметки в 100 долларов за баррель, достижение которой может спровоцировать дальнейшие покупки на рынке, если глобальные лидеры не сделают чего-то, чтобы попытаться снизить цены".