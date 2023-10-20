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Нефть марки Brent подорожала до 93,2 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 93,2 доллара за баррель Цены на нефть эталонных марок повысились утром в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
Энергетика
20 октября 2023 г. 09:58
Нефть марки Brent подорожала до 93,2 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок повысились утром в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 93,24 доллара за баррель, что на 0,86 доллара (0,93%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличившись на 1,05 доллара (1,17%), составили 90,42 доллара за баррель.

Очередной тревожной новостью стало сообщение CNN о том, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.

"Энергетические рынки пристально следят за геополитическими событиями", - отметил управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

По его словам, главным страхом для трейдеров является расширение конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, а также потенциальное вмешательство Ирана.

"Перебои поставок являются главным страхом, и мы полагаем, что эти тревоги едва ли ослабнут в ближайшее время", - сказал Захир в интервью MarketWatch.

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Версия на английском языке Brent oil rises to $93.2 per barrel

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