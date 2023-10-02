Нефть марки Brent подорожала до 92,3 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно выросли.

Котировки нефти незначительно выросли.

Декабрьские фьючерсы на Brent подорожали лондонской бирже ICE Futures на 0,12 доллара (0,13%), до 92,32 доллара за баррель, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,14 доллара (0,15%), до 90,93 доллара за баррель.

Опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в 100 долларов за баррель.

Brent подорожала на 9,7% в минувшем месяце и на 27,3% по итогам третьего квартала, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.

Со 2-го по 5-ое октября в Абу-Даби пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.