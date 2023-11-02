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Нефть марки Brent подорожала до 85,5 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 85,5 доллара за баррель Нефть эталонных марок подорожала утром в четверг после снижения по итогам предыдущих трех сессий.
Энергетика
2 ноября 2023 г. 09:44
Нефть марки Brent подорожала до 85,5 доллара за баррель

Нефть эталонных марок подорожала утром в четверг после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 85,49 доллара за баррель, что на 0,86 доллара (1,02%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились на 0,87 доллара (1,08%) и составили 81,31 доллара за баррель.

Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 65 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 792 тыс. баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 133 тыс. и 1 млн баррелей соответственно.

Кроме того, накануне Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, но не стала исключать возможность её подъема в декабре.

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Версия на английском языке Brent oil rises to $85.5 per barrel

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