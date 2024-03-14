Нефть марки Brent подорожала до 84,11 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг продолжили слабый рост после существенного подъема днем ранее.

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг продолжили слабый рост после существенного подъема днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 84,11 доллара за баррель.

Это на 0,08 доллара (0,1%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 2,11 доллара (на 2,6%) - до 84,03 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром поднялись на 0,02 доллара (на 0,03%) - до 79,74 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на 2,16 доллара (на 2,8%) и достигли 79,72 доллара за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились впервые за семь недель, что указывает на повышение спроса на топливо, отмечает Trading Economics.

Кроме того, факторами, способствующими росту котировок, является сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+, пишет MarketWatch.

Сокращение добычи ОПЕК+ останется одним из ключевых факторов поддержки цен на нефть во втором квартале, полагает директор по исследованиям Global X Рохан Редди. По его словам, перспективы остаются благоприятными, "поскольку продолжающийся подъем экономики США в сочетании с недавним повышением спроса со стороны китайских НПЗ помогли закрепить существенный рост".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали роста на 1 млн баррелей.