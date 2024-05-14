Нефть марки Brent подорожала до $83,47 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 83,47 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 83,47 доллара за баррель.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это на 0,11 доллара (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В понедельник эти контракты подорожали на 0,57 доллара (0,7%) до 83,36 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI на июнь на электронных торгах йью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,1 доллара (0,13%) до 79,22 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,86 доллара (1,1%) до 79,12 доллара за баррель.

Внимание трейдеров во вторник направлено на ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, они продолжают оценивать вероятность продления альянсом действующих ограничений на встрече 1 июня.

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в минувшую субботу заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже в воскресенье министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Инвесторы также ждут данных о динамике цен производителей и потребительских цен в США за апрель, которые, вероятно, позволят оценить вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Эти отчеты будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

"Мы ожидаем, что страны ОПЕК+ продлят действующие ограничения на добычу", - говорит аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. На этом фоне, а также с учетом смягчения денежно-кредитной политики центробанками развитых стран, цена Brent в третьем квартале будет составлять в среднем 80 долларов за баррель, в четвертом – 85 долларов за баррель, отмечает эксперт.