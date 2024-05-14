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Нефть марки Brent подорожала до $83,47 за баррель

Нефть марки Brent подорожала до $83,47 за баррель Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 83,47 доллара за баррель.
Энергетика
14 мая 2024 г. 10:02
Нефть марки Brent подорожала до $83,47 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 83,47 доллара за баррель.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это на 0,11 доллара (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В понедельник эти контракты подорожали на 0,57 доллара (0,7%) до 83,36 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI на июнь на электронных торгах йью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,1 доллара (0,13%) до 79,22 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,86 доллара (1,1%) до 79,12 доллара за баррель.

Внимание трейдеров во вторник направлено на ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, они продолжают оценивать вероятность продления альянсом действующих ограничений на встрече 1 июня.

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в минувшую субботу заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже в воскресенье министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Инвесторы также ждут данных о динамике цен производителей и потребительских цен в США за апрель, которые, вероятно, позволят оценить вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Эти отчеты будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

"Мы ожидаем, что страны ОПЕК+ продлят действующие ограничения на добычу", - говорит аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. На этом фоне, а также с учетом смягчения денежно-кредитной политики центробанками развитых стран, цена Brent в третьем квартале будет составлять в среднем 80 долларов за баррель, в четвертом – 85 долларов за баррель, отмечает эксперт.

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Версия на английском языке Brent oil reaches $83.47 per barrel

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