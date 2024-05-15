Нефть марки Brent подорожала до 82,89 доллара за баррель

Котировки нефти выросли утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Котировки нефти выросли утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,51 доллара (0,62%), до 82,89 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,54 доллара (0,69%), до 78,56 доллара за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на минимумах с 12 марта после того, как ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с.

Отчет ОПЕК "не добавил ясности в плане ожиданий на текущий и следующий годы", - отметил аналитик XS.com Самер Хасн.

Также трейдеры оценивали сигналы об инфляции США с учетом того, как они могут повлиять на мнение Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 10 мая резервы нефти в Штатах упали на 3,1 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.