Нефть марки Brent подорожала до 82,4 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок выросли утром в среду после снижения накануне, трейдеры оценивают рыночные прогнозы и данные о запасах в США.

Цены на нефть эталонных марок выросли утром в среду после снижения накануне, трейдеры оценивают рыночные прогнозы и данные о запасах в США.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,41 доллара за баррель. Это на 0,49 доллара (0,6%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Во вторник эти контракты снизились в цене на 0,29 доллара (0,4%), до 81,92 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,49 доллара (0,63%) и составили 78,05 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 0,37 доллара (0,5%), до 77,56 доллара за баррель.

ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно.

Кроме того, опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение резервов на неделе, завершившейся 8 марта, на 5,521 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику позднее сегодня.

Накануне министерство резко повысило прогноз цены на нефть Brent и на 2024, и на 2025 годы из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче. Как следует из нового отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства, в 2024 году прогноз цены Brent увеличен с 82,42 до 87 долларов за баррель, в 2025 году - с 79,48 до 84,8 доллара за баррель.