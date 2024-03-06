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Нефть марки Brent подорожала до 82,24 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 82,24 доллара за баррель Котировки нефти выросли утром в среду после снижения накануне.
Энергетика
6 марта 2024 г. 10:34
Нефть марки Brent подорожала до 82,24 доллара за баррель

Котировки нефти выросли утром в среду после снижения накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", майские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,2 доллара (0,24%), до 82,24 доллара за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 0,76 доллара (0,9%), до 82,04 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,2 доллара (0,26%), до 78,35 доллара за баррель.

За прошлую сессию контракт подешевел на 0,59 доллара (0,8%), до 78,15 доллара за баррель.

Рынок продолжает оценивать заявления властей Китая, установивших на 2024 год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей во вторник.

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Версия на английском языке Brent oil rises to $82.24 per barrel

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