Нефть марки Brent подорожала до 82,08 доллара за баррель

Котировки нефти медленно выросли утром во вторник, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

Котировки нефти медленно выросли утром во вторник, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", апрельские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,08 доллара (0,1%), до 82,08 доллара за баррель. В понедельник Brent подешевела на 19 центов, до 82 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,12 доллара (0,16%), до 77,04 доллара за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 8 центов, до 76,92 доллара за баррель.

Ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет дольше, чем прогнозировалось ранее, удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне, оказывают давление на прогнозы спроса и выступают в качестве негативного фактора для нефтяных котировок, сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Обнародованные в понедельник данные ФРС указали на то, что инфляционные ожидания потребителей в Штатах на ближайшие три года снизились до 2,4%, что стало позитивным сигналом для рынка, добавил Ричи.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в минувшие выходные заявил, что "развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", что дало инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке.