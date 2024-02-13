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Нефть марки Brent подорожала до 82,08 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 82,08 доллара за баррель Котировки нефти медленно выросли утром во вторник, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.
Энергетика
13 февраля 2024 г. 10:04
Нефть марки Brent подорожала до 82,08 доллара за баррель

Котировки нефти медленно выросли утром во вторник, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", апрельские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,08 доллара (0,1%), до 82,08 доллара за баррель. В понедельник Brent подешевела на 19 центов, до 82 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,12 доллара (0,16%), до 77,04 доллара за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 8 центов, до 76,92 доллара за баррель.

Ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет дольше, чем прогнозировалось ранее, удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне, оказывают давление на прогнозы спроса и выступают в качестве негативного фактора для нефтяных котировок, сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Обнародованные в понедельник данные ФРС указали на то, что инфляционные ожидания потребителей в Штатах на ближайшие три года снизились до 2,4%, что стало позитивным сигналом для рынка, добавил Ричи.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в минувшие выходные заявил, что "развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", что дало инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке Brent oil rises to $82.08 per barrel
Версия на азербайджанском языке “Brent” neftinin qiyməti cüzi artıb

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