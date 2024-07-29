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Нефть марки Brent подорожала до 81,45 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 81,45 доллара за баррель Цены на нефть повысились в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.
Энергетика
29 июля 2024 г. 09:45
Нефть марки Brent подорожала до 81,45 доллара за баррель

Цены на нефть повысились в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений военной эскалации между Израилем и Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 81,45 доллара за баррель.

Это на 0,32 доллара (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,26 доллара (0,34%), до 77,42 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,9%. Снижению цен способствовал рост опасений в отношении падения спроса на нефть в Китае в связи с сигналами ослабления экономики КНР.

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