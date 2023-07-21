О нас

Нефть марки Brent подорожала до 80,27 долларов за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 80,27 долларов за баррель Цены на нефть повысились в пятницу и завершают неделю в плюсе.
Энергетика
21 июля 2023 г. 09:52
Нефть марки Brent подорожала до 80,27 долларов за баррель

Цены на нефть повысились в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составила 80,27 долларов за баррель, что на 0,63 доллара (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,62 доллара (0,82%), до 76,27 долларов за баррель.

Нефтяной рынок может остаться высоковолатильным в краткосрочной перспективе, поскольку внимание трейдеров постоянно переключается между факторами спроса и предложения, считает аналитик Exness Ваэль Макарем.

По его словам, более слабые, чем ожидалось, темпы роста китайской экономики негативно сказываются на перспективах спроса на нефть. В то же время растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Милли Меджлис принял в III чтении проект по усилению контроля за деятельностью такси
Милли Меджлис принял в III чтении проект по усилению контроля за деятельностью такси
14 июля 2023 г. 12:34
С участием Эрдогана в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ состоятся бизнес-форумы
С участием Эрдогана в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ состоятся бизнес-форумы
14 июля 2023 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi