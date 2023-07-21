Нефть марки Brent подорожала до 80,27 долларов за баррель

Цены на нефть повысились в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Цены на нефть повысились в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составила 80,27 долларов за баррель, что на 0,63 доллара (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,62 доллара (0,82%), до 76,27 долларов за баррель.

Нефтяной рынок может остаться высоковолатильным в краткосрочной перспективе, поскольку внимание трейдеров постоянно переключается между факторами спроса и предложения, считает аналитик Exness Ваэль Макарем.

По его словам, более слабые, чем ожидалось, темпы роста китайской экономики негативно сказываются на перспективах спроса на нефть. В то же время растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.