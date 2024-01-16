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Нефть марки Brent подорожала до 78,21 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 78,21 доллара за баррель Котировки нефти слабо изменились во вторник, инвесторы следят за новостями с Ближнего Востока.
Энергетика
16 января 2024 г. 09:44
Нефть марки Brent подорожала до 78,21 доллара за баррель

Котировки нефти слабо изменились во вторник, инвесторы следят за новостями с Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", мартовские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 6 центов (0,08%), до 78,21 доллара за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,19 доллара (0,26%), до 72,49 доллара за баррель. В понедельник торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи иракского города Эрбиль. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

Региональный совет безопасности сообщил, что в ходе атаки КСИР погибли четыре мирных жителя, еще шесть были ранены. Американцев среди жертв нет.

Соединенные Штаты заявили, что выступают против "безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака", говорится в сообщении официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Кроме того, в понедельник выпущенная йеменскими хуситами ракета попала в американский контейнеровоз Gibraltar Eagle, следовавший под флагом Маршалловых островов. Пострадавших в результате ракетного удара нет, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь.

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