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Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель

Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель Цены на нефть продолжили рост в пятницу после подъема на 3% по итогам предыдущих торгов и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми.
Энергетика
15 декабря 2023 г. 09:47
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после подъема на 3% по итогам предыдущих торгов и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 76,96 доллара за баррель, что на 0,35 доллара (0,46%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,31 доллара (0,43%), до 71,89 доллара за баррель.

На этой неделе Brent подорожала почти на 2%, WTI - на 0,9%.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказало существенное ослабление доллара США на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году.

Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает Market Watch.

После долгого снижения котировок трейдеры начали закрывать "короткие" позиции, и это поддержало рост рынка, говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank. "Падение цен на нефть, которое, как считают в ОПЕК, было вызвано преувеличенными опасениями в отношении перспектив спроса, стало ключевым фактором, позволившим ФРС дать сигнал о том, что цикл ужесточения политики завершен", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Большинство руководителей ФРС ожидает трех снижений ставки в следующем году, и "эти ожидания толкают вверх как фондовые, так и сырьевые рынки", говорит эксперт.

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Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neftin qiyməti artıb

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