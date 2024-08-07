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Нефть марки Brent подорожала до 76,75 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 76,75 доллара за баррель Цены на нефть выросли в среду после небольшого повышения по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
7 августа 2024 г. 10:08
Нефть марки Brent подорожала до 76,75 доллара за баррель

Цены на нефть выросли в среду после небольшого повышения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 76,75 доллара за баррель.

Это на 0,27 доллара (0,35%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,3 доллара (0,41%), до 73,5 доллара за баррель.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы ХАМАС Исмаила Хании.

Давление на нефтяной рынок по-прежнему оказывают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть, учитывая сигналы ослабления экономик Китая и США.

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Версия на азербайджанском языке “Brent” nefti bahalaşıb
Версия на английском языке Brent сrude oil surges to $76.75 per barrel

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