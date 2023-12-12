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Нефть марки Brent подорожала до $76,5 за баррель

Нефть марки Brent подорожала до $76,5 за баррель Цены на нефть продолжили рост утром во вторник, восстановившись после снижения на протяжении последних семи недель.
Энергетика
12 декабря 2023 г. 10:06
Нефть марки Brent подорожала до $76,5 за баррель

Цены на нефть продолжили рост утром во вторник, восстановившись после снижения на протяжении последних семи недель.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 76,54 доллара за баррель, что на 0,51 доллара (0,67%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты повысились в цене на 19 центов, до 76,03 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,54 доллара (0,76%) и составили 71,86 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 9 центов - до 71,32 доллара за баррель.

До этого обе марки завершали в минусе семь недель подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

Поддержку рынку также оказало улучшение настроений инвесторов и спрос на рисковые активы.

В то же время негативным фактором стали данные о том, что потребительские цены в Китае в ноябре упали на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами за три года. Дефляция в КНР отмечена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса на сырье для промышленного сектора, отмечает Market Watch.

"Мы видим, что в Китае рост ослабляется, Европа находится в рецессии или на грани рецессии, и экономика США тоже замедлилась, хотя и не столь существенно, как другие, - сказал аналитик JonesTrading Майк О'Рурк. - Вот почему цена WTI остается около 70 долларов за баррель".

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Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neftin qiyməti artıb
Версия на английском языке Brent oil rises to $76.5 per barrel

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