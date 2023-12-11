О нас

Нефть марки Brent подорожала до 76,36 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 76,36 доллара за баррель Котировки нефти незначительно выросли утром в понедельник после снижения на протяжении последних семи недель.
Энергетика
11 декабря 2023 г. 09:42
Нефть марки Brent подорожала до 76,36 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно выросли утром в понедельник после снижения на протяжении последних семи недель.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", февральские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,52 доллара (0,69%), до 76,36 доллара за баррель. В пятницу Brent подорожала на 1,42 доллара (1,9%), до 75,47 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,41 доллара (0,58%) и составили 71,64 доллара за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,89 доллара (2,7%) - до 71,23 доллара за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Участники нефтяного рынка также оценивают данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2020 года. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.

"В начале этой недели рост цен несколько ограничен за счет опасений по поводу спроса в Китае", - написал Йип Джун Рон из IG Asia Pte.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi