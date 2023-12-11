Нефть марки Brent подорожала до 76,36 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно выросли утром в понедельник после снижения на протяжении последних семи недель.

Котировки нефти незначительно выросли утром в понедельник после снижения на протяжении последних семи недель.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", февральские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,52 доллара (0,69%), до 76,36 доллара за баррель. В пятницу Brent подорожала на 1,42 доллара (1,9%), до 75,47 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,41 доллара (0,58%) и составили 71,64 доллара за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,89 доллара (2,7%) - до 71,23 доллара за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Участники нефтяного рынка также оценивают данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2020 года. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.

"В начале этой недели рост цен несколько ограничен за счет опасений по поводу спроса в Китае", - написал Йип Джун Рон из IG Asia Pte.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.