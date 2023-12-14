Нефть марки Brent подорожала до 74,6 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжили рост в четверг на данных о сокращении запасов в США по итогам второй недели подряд.

Цены на нефть эталонных марок продолжили рост в четверг на данных о сокращении запасов в США по итогам второй недели подряд.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 74,59 доллара за баррель, что на 0,33 доллара (0,44%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром подорожали на 0,21 доллара (на 0,3%) - до 69,68 доллара за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Между тем ОПЕК в среду сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с. В 2024 году прогнозируется увеличение потребления еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, сообщалось в ежемесячном отчете организации.