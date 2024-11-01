Нефть марки Brent подорожала до $74,23 за баррель

Цены на нефть выросли утром в пятницу, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Цены на нефть выросли утром в пятницу, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,42 доллара (1,95%), до 74,23 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 1,46 долларов (2,11%), до 70,72 доллара за баррель.

По данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщил Axios со ссылкой на источники. При проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.