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Нефть марки Brent подорожала до 72,8 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 72,8 доллара за баррель Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в пятницу, но завершают неделю в минусе и вблизи многомесячных минимумов на опасениях по поводу мировой экономики и спроса на топливо.
Энергетика
6 сентября 2024 г. 09:38
Нефть марки Brent подорожала до 72,8 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в пятницу, но завершают неделю в минусе и вблизи многомесячных минимумов на опасениях по поводу мировой экономики и спроса на топливо.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 72,82 долларов за баррель, что на 0,13 доллара (0,18%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 0,12 доллара (0,17%), до 69,27 доллара за баррель.

Накануне восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики. Падение фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

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