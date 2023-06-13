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Нефть марки Brent подорожала до 72,36 долларов за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 72,36 долларов за баррель Котировки нефти выросли утром во вторник на фоне ослабления доллара.
Энергетика
13 июня 2023 г. 10:37
Нефть марки Brent подорожала до 72,36 долларов за баррель

Котировки нефти выросли утром во вторник на фоне ослабления доллара.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", августовские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,52 долларов (0,72%), до 72,36 долларов за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на 2,95 долларов (3,9%), до 71,84 долларов за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это минимальный уровень с 20 декабря 2021 года.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,38 долларов (0,57%), до 67,5 долларов за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на 3,05 доллара (4,4%), до минимальных с 17 марта 67,12 долларов за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,2%.

Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, понижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Отметим, что 13-14 июня пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок прогнозирует, что регулятор сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

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