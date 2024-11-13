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Нефть марки Brent подорожала до 72,11 долларов за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 72,11 долларов за баррель Цены на нефть умеренно повысились утром в среду после слабого роста по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
13 ноября 2024 г. 09:43
Нефть марки Brent подорожала до 72,11 долларов за баррель

Цены на нефть умеренно повысились утром в среду после слабого роста по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report, январские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,22 долларов (0,31%), до 72,11 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,2 доллара (0,29%), до 68,32 доллара за баррель.

ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете.

Кроме того, прогноз увеличения спроса в 2025 году был снижен еще на 103 тысячи б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объем потребления составит 105,57 млн б/с.

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