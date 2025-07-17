Нефть марки Brent подорожала до $68,77 за баррель

Цены на нефть повысились в четверг после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Цены на нефть повысились в четверг после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $68,77 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,38 (0,57%), до $66,76 за баррель.

Данные Минэнергетики США, опубликованные накануне, показали более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей - до 422,2 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

В то же время резервы бензина и дистиллятов резко выросли - на 3,4 млн баррелей и 4,2 млн баррелей соответственно.