Нефть марки Brent подорожала до 104,65 долларов за баррель

Котировки нефти выросли в среду утром после падения днем ранее, которое было вызвано обеспокоенностью трейдеров по поводу глобального экономического роста и вспышкой новой волны коронавируса в Китае.

Котировки нефти выросли в среду утром после падения днем ранее, которое было вызвано обеспокоенностью трейдеров по поводу глобального экономического роста и вспышкой новой волны коронавируса в Китае.

Как передает Report, падение нефтяных контрактов также было вызвано подорожавшим долларом, динамика которого делает менее выгодной покупку нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Так, июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,19 долларов (2,14%), до 104,65 долларов за баррель. За вторник Brent подешевела на 3,48 долларов (3,3%), до 102,46 долларов за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 2,12 долларов (2,13%), до 101,88 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 3,33 долларов (3,2%), до 99,76 долларов за баррель.

Неспособность Евросоюза быстро согласовать план введения эмбарго на поставки российской нефти также сказалась на нефтяных котировках, считает аналитик ING Варрен Паттерсон. "Похоже, что последний пакет санкций нужно будет смягчить, чтобы его одобрили все члены Евросоюза", - написал эксперт. Венгрия запросила больше времени на отказ от российской нефти.

Как сообщали западные СМИ, ЕС может согласиться на то, что Венгрия и несколько других восточноевропейских стран откажутся от закупок российской нефти к 2024 году, а не к концу текущего.

Трейдеры анализируют информацию Американского института нефти (API) о недельной динамике запасов энергоресурса в США. По данным API, запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн баррелей на неделе, завершившейся 6 мая. Минэнерго США опубликует свои данные о запасах позднее в среду. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты прогнозируют недельное уменьшение запасов нефти в Штатах на 300 тыс. баррелей.