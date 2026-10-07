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    Нефть марки Brent подорожала до $101,49 за баррель из-за надвигающегося урагана

    Энергетика
    • 07 октября, 2026
    • 09:43
    Нефть марки Brent подорожала до $101,49 за баррель из-за надвигающегося урагана

    Цены на нефть выросли в среду в связи с опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $101,49 за баррель, что на $0,91 (0,9%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,69 (0,77%) до $90,13 за баррель.

    По прогнозам американских метеорологов, шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней усилится до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет первый атлантический ураган в 2026 году.

    На морские районы залива, находящиеся на пути шторма, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.

    Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI Неблагоприятные погодные условия Соединенные Штаты Америки (США) Добыча нефти
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