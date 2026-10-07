Нефть марки Brent подорожала до $101,49 за баррель из-за надвигающегося урагана
- 07 октября, 2026
- 09:43
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Цены на нефть выросли в среду в связи с опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $101,49 за баррель, что на $0,91 (0,9%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,69 (0,77%) до $90,13 за баррель.
По прогнозам американских метеорологов, шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней усилится до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет первый атлантический ураган в 2026 году.
На морские районы залива, находящиеся на пути шторма, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.