Нефть марки Brent подорожала до $101,49 за баррель из-за надвигающегося урагана

Цены на нефть выросли в среду в связи с опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $101,49 за баррель, что на $0,91 (0,9%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,69 (0,77%) до $90,13 за баррель.

По прогнозам американских метеорологов, шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней усилится до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет первый атлантический ураган в 2026 году.

На морские районы залива, находящиеся на пути шторма, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.