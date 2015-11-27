​Нефть марки Brent подешевела

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ 26 ноября в США в связи с Днем благодарения (Thanksgiving day) биржи были закрыты и стоимость сырой нефти марки (West Texas Intermediate) осталась неизменной на уровне 43,04 долларов США.

Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,71 долларов или 1,54% и составила 45,46 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 49 долларов/баррель.