Нефть марки Brent подешевела почти до $73 за баррель

Котировки нефти слабо снижаются в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Котировки нефти слабо снижаются в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,22 доллара (0,3%) до 72,61 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,24 доллара (0,35%), до 68,48 долларов за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и ждут очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет в это воскресенье. Ранее Bloomberg сообщил, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.