Нефть марки Brent подешевела на фоне смягчения санкций против Венесуэлы

Котировки нефти снизились утром в четверг на новостях о смягчении санкций США против нефтегазового сектора Венесуэлы.

Котировки нефти снизились утром в четверг на фоне новостей о смягчении санкций США против нефтегазового сектора Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Вашингтон решил снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США.

Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлой на 200 тыс. баррелей в сутки.

Декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,38 доллара (0,42%), до 91,12 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,13 доллара (0,15%), до 88,19 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть выросли до максимумов более чем за две недели в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Подъему рынка также способствовали данные о падении запасов нефти в США.

По данным Минэнергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 октября, сократились на 4,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 758 тыс. баррелей.