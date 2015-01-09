Нефть марки Brent подешевела на 20 центов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 0,29% 1,65% или 0,14 долларов и составила 48,79 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось снижение, она упала на 0,37% или 0,19 долларов и составила 50,96 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 56 долларов/баррель.