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    Нефть марки Brent подешевела на 20 центов

    Согласно прогнозам, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 56 долларов/баррель

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 0,29% 1,65% или 0,14 долларов и составила 48,79 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось снижение, она упала на 0,37% или 0,19 долларов и составила 50,96 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 56 долларов/баррель.

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