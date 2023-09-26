Нефть марки Brent подешевела до 92,9 долларов за баррель

Котировки нефти снижаются во вторник в преддверии публикации сведений о запасах в США.

Котировки нефти снижаются во вторник в преддверии публикации сведений о запасах в США.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,38 долларов (0,41%), до 92,91 доллар за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,34 доллара (0,38%), до 89,34 доллара за баррель.

Давление на рынок оказывает неопределенность в отношении спроса после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, оставившей базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года - 5,25-5,5% годовых - и давшей понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

Между тем спрос на нефть со стороны Китая на прошлой неделе увеличился на 0,3 млн баррелей сутки - до 16,3 млн б/с, что отчасти обусловлено восстановлением спроса на авиатопливо для международных перевозок, сказала MarketWatch старший аналитик City Index по финансовым рынкам Фиона Чинкотта.

Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране, а в среду официальную статистику представит Минэнерго. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает Trading Economics.