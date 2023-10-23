Нефть марки Brent подешевела до 91,12 доллара за баррель

Котировки нефти снизились утром в понедельник на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки нефти снизились утром в понедельник на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,04 доллара (1,13%), до 91,12 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 1,2 доллара (1,36%), до 86,88 доллара за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 1,4%, WTI - на 1,2%. Обе марки завершили в плюсе вторую неделю кряду.

Израиль отложит начало наземной военной операции в секторе Газа под давлением партнеров из США и Европы, чтобы предоставить переговорщикам больше времени для освобождения заложников, сообщает Bloomberg.

"Нефть взяла паузу, и переключение внимания на гуманитарную помощь и освобождение заложников говорит о том, что наземная операция может подождать, - отметил рыночный стратег IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Это может сдержать риски дальнейшей эскалации, по крайней мере на какое-то время".

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 1 и составило 502 единицы. Число газовых установок увеличилось также на 1, до 118.