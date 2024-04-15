Нефть марки Brent подешевела до 90,14 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно снизились утром в понедельник, инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Котировки нефти незначительно снизились утром в понедельник, инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,31 доллара (0,34%), до 90,14 доллара за баррель.

В минувшую пятницу Brent подорожала на 0,71 доллара (0,8%), до 90,45 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,40 доллара (0,47%), до 85,26 доллара за баррель.

За прошлую сессию контракт подорожал на 0,64 доллара (0,8%), до 85,66 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,4%.

Главным событием минувших выходных для нефтяного рынка стала масштабная атака Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников. Большинство из них были перехвачены силами ПВО, однако власти Ирана назвали операцию успешной.

Руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что несколько успокоило рынки. Тем временем израильские военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сообщает ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Питера Лернера.

ХАМАС отклонил предложение о перемирии в Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и разведки "Моссад". Предложение предусматривало прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС.